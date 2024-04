Il derby allo stadio della Vittoria. Cicchi: "Civitanovese obbligata a fare punti»

"Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, mi auguro di vedere tanti tifosi perché servirà tutto il loro sostegno". A dichiararlo è Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, con i rossoblù che alle 16 faranno visita al Tolentino. "Si tratta – dice l’esperto dirigente – di una partita importantissima, dove fare punti è fondamentale". Allo Stadio Della Vittoria, il tecnico Alfonsi dovrà fare a meno, oltre al bomber Paolucci, dell’attaccante Ramiro Brunet, infortunato. "Al Polisportivo – prosegue Cicchi –, i cremisi hanno ottenuto una vittoria meritata (0-1, ndr), giocando meglio di noi: adesso dobbiamo rifarci. Tuttavia, ho notato nei ragazzi la forza e la voglia di fare risultato". Civitanovese e Tolentino sono divisi da 14 lunghezze in graduatoria, con gli adriatici secondi a quota 47 e la formazione di casa che occupa l’undicesima posizione (33 punti). Analizzando i numeri, i rossoblù vantano la miglior difesa del torneo, con soli 13 gol subiti, mentre la retroguardia cremisi ne ha incassati 28. La situazione cambia radicalmente se si guarda ai rispettivi attacchi: gli uomini di Possanzini hanno messo a segno ben 30 reti, il team del patron Profili ne ha realizzati 26. "Hanno – ricorda il dg – giocatori importanti come Frulla, Borrelli e Cardinali, che chiaramente non ci renderanno le cose facili. Per questo, mi auguro che saranno in tanti a sostenerci". Oggi, la capolista Montefano ospiterà l’Urbino e chissà se, per la compagine di Sante Alfonsi, un aiuto possa arrivare proprio da lì. "A ciò – conclude Claudio Cicchi -, non pensiamo, d’altronde ognuno ha le sue preoccupazioni. Certo, i viola oggi se la vedranno con quella che secondo me è la squadra più forte del campionato, ma anche noi siamo attesi da un impegno delicato. Restano quattro finali di Champions, non dobbiamo fallire neanche un appuntamento".

Francesco Rossetti