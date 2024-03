Il derby con i biancocelesti. AlbinoLeffe, caccia alla vittoria: "Dobbiamo ritrovare la via del gol»

ZANICA (Bergamo)

Oggi l’AlbinoLeffe ospita la Pro Sesto, squadra penultima in classifica e alla ricerca di punti playout, Un ostacolo difficile ma non impossibile per poter fare il pieno e la Celeste ha bisogno di vincere dopo quattro 0-0 di fila. "Stiamo bene- - dice il tecnico Lopez -. Abbiamo fatto una settimana molto positiva di allenamenti e veniamo da un ottimo pareggio ottenuto sul campo di una squadra forte come il Padova, secondo in classifica. Siamo tornati a essere la quarta miglior difesa del campionato e, oltre a questo, siamo molto contenti di aver recuperato a pieno sia Giorno sia Marchetti, due giocatori importanti per noi. Vogliamo e dobbiamo tornare a far gol ma anche su questo aspetto ci stiamo lavorando. Le occasioni le creiamo, dobbiamo solo imparare a essere più cinici negli ultimi metri per ottimizzare tutto il nostro lavoro".

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta, Borghini, Mìlesi, Baroni, Gusu, Doumbia , Giorno, Munari, Zanini, Longo, Zoma. All.: G. Lopez. Vasco Algisi