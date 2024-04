Il derby della Ravegnana vale una stagione. Ravenna e Forlì con l’obbligo di vincere

Al netto del campanile, anche stavolta, il derby della Ravegnana n.98 della storia, ha un peso specifico diverso per le due rivali. È sempre il Ravenna – che, a 5 turni dalla fine della regular season, è a -2 dalla capolista Carpi e a+ 5 sulla coppia Forlì-Lentigione – ad aver bisogno di punti per l’obiettivo promozione. Il Forlì è virtualmente ancora in corsa, ma non potrà certo far leva su motivazioni di classifica. La stessa cosa successe all’andata, alla fine di novembre, prima dello 0-0 del ‘Morgagni’. Quel giorno il Ravenna affrontò il derby da capolista, a quota 28, con 2 punti di vantaggio sulla Victor San Marino e 4 sul Lentigione. Il Carpi era staccatissimo, al 6° posto, in condominio col Corticella a quota 21, mentre il Forlì era addirittura al 9° posto, a -9 dai giallorossi. Il bilancio dei primi 97 scontri diretti fra leoni e galletti, parla di 31 successi del Ravenna, 27 pareggi, 39 vittorie del Forlì. Prima dello 0-0 dell’andata, caratterizzato dall’espulsione di Nappello al 38’ della ripresa per somma di ammonizioni, i due precedenti derby, giocati la scorsa stagione in serie D, li vinse il Ravenna, entrambi 2-1. La sfida di domani, alle 15, al ‘Benelli’, è pressoché scontato che farà registrare il record stagionale di presenze sugli spalti. L’attuale primato è stato stabilito in occasione del match contro la Victor San Marino del 3 marzo scorso, quando fu varcata per la prima volta la soglia dei duemila spettatori (1.254 paganti più 807 abbonati).

Lo scorso anno, per il derby giocato al 16° turno di andata, furono appena 1.475 (750 paganti, 725 abbonati, con 18 forlivesi nel settore ospiti). Nel 2021-22, sempre in serie D, si registrò un afflusso praticamente identico, ovvero 1.454 paganti (abbonamenti non validi in occasione della ‘giornata giallorossa’), con 13 forlivesi nel settore ospiti. In previsione di un afflusso superiore alla media, il club di via della Lirica ha invitato i propri sostenitori ad acquistare il tagliando in prevendita, sia fisica (bar Revenge e Desiderando Viaggiare), sia online. Domani le biglietterie del Benelli apriranno alle 13. Questi i prezzi: tribuna Corvetta 30 euro (ridotto over 65 e donne 25 euro solo in prevendita); tribuna laterale 18 (15); parterre 15 (12); curva Mero 10 (8); studenti 5 euro in curva o parterre; under 14 a 1 euro in abbinamento ad un adulto. Intantola prevendita procede spedita: oltre 800 biglietti venduti nei settori locali di cui circa 550 in Curva Mero.

Mister Gadda, che lamenta le assenze per squalifica di Rossi, Marino e Rrapaj, potrebbe riproporre l’undici che ha sconfitto il Mezzolara, con l’ex Calandrini confermato esterno destro in quota 2005. Sul fronte ordine pubblico, nonostante lo scarso afflusso di tifosi ospiti, il derby è stato classificato come evento ad alto rischio. Alla tradizionale ordinanza anti alcol e anti vetro, in vigore dalle 12 alle 19.15, è stata aggiunta una ordinanza ‘rafforzata’ sulla viabilità, che prevede divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la zona rossa.