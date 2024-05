Il derby delle deluse. Il Grifone aspetta il Livorno

Doveva essere, secondo i pronostici generali di inizio stagione, un girone, quello "E", dominato da Grosseto e Livorno, che si sarebbero dovute giocare il primo posto. Ma siccome il gioco del pallone riserva sempre delle sorprese ecco che Grosseto e Livorno, in mezzo alla delusione generale delle due tifoserie (maggiore è la rabbia tra i tifosi labronici che hanno deciso di disertare il match), si ritrovano domani alle 17,30 allo "Zecchini" per la semifinale playoff. Un "derby" che ha poco da dire e da offrire anche se da qualche parte si cercano motivazioni. Domani, dunque, il Grosseto ospita il Livorno senza Aprili, infortunato, e senza Davì squalificato. Ma, come dice mister Malotti, "non bisogna pensare agli assenti". Ad arbitrare questo "derby" è stato designato Federico Muccignato della sezione di Pordenone che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Giuseppe Rizzi di Barletta e Matteo Siracusano di Sulmona. I biglietti per assistere al match sono in vendita oggi al Centro Sportivo di Roselle dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I tagliandi sono disponibili anche online e negli esercizi commerciali aderenti al circuito Ciaotickets Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Edicola il Semaforo, Tabaccheria 59. Domani la biglietteria dello "Zecchini" verrà aperta alle 11. Ed in occasione della semifinale playoff verrà premiato il bomber Marzierli come giocatore del mese di aprile nel concorso "Biancorosso dell’anno" Elettromeccanica Moderna.