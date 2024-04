Il derby di alta classifica va alla Portuense. Pierfederici e Grazia stendono il Mesola

portuense

mesola

PORTUENSE: Simoni, Marconi, Sorrentino, Masiero, Sovrani, Ferrari, Orlandi, Sarto (44’st Nicolasi), Pierfederici ((31’st Allegrucci), Grazia (14’st Fantoni), Sorghini. A disp. Piovaccari, Cavallari, Pansini, Sassoli, Rubini, Melandri. All. Mariani.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Telloli, Manari, Pittaluga, Malagutti (39’st Nardini), Boscolo, Braghiroli, Gianella (18’st Leonardi), Mirontsev (34’st Scarpa), Allegrucci (24’st Casette). A disp. Catalano, Durante, Cappelli, Ronconi. All. Salvagno.

Arbitro: Marco Martini di Imola.

Marcatori: 22’pt Pierfederici, 47’pt (rig.) Grazia.

Note: espulso al 28’st Casette. Ammoniti Masiero, Sarto, Telloli e, direttamente dalla panchina, Melandri. In tribuna l’ex allenatore del Sant’Agostino Oscar Cavallari.

Non ha deluso le aspettative lo scontro al vertice, il derby è stato avvincente e ha premiato la squadra più incisiva in zona gol: il Mesola è una delle vittime preferite della Portuense, sconfitta all’andata e al ritorno. Entrambe le squadre erano falcidiate dagli infortuni, soprattutto quella dei padroni di casa, rimaneggiata soprattutto a centrocampo, mentre i castellani sono riusciti a recuperare in extremis Pittaluga e Manari. Il primo squillo è biancazzurro: al 6’ la difesa rossonera respinge corto, raccoglie Manari che dalla distanza sfiora la traversa con una bordata violenta e insidiosa. Alla prima opportunità la Portuense passa in vantaggio, grazie al suo giocatore migliore, Pierfederici: controllo orientato e tiro sul secondo palo dove Calderoni non può arrivare. Al 43’ su azione di calcio d’angolo Sovrani raccoglie di testa e indirizza all’angolo lontano, salva sulla linea Manari. Nel recupero arriva il raddoppio: filtrante di Orlandi per Pierfederici, steso in area al momento del tiro. E’ rigore, trasformato con freddezza da Grazia, che spiazza il portiere.

Ci si aspetta la furente reazione ospite nella ripresa, invece è solo la Portuense a menare la danza, vicina al terzo gol subito in avvio con Marconi, imbeccato dal solito Pierfederici, che si porta a spasso mezza difesa, retropassaggio per il difensore che spreca da pochi passi. Al 7’ magia di Mirontsev, il guizzante ex attaccante della Copparese su schema da calcio d’angolo colpisce di tacco, ne nasce una parabola ben indirizzata sul secondo palo, dove è appostato sulla linea di porta da Sorrentino, che sventa. E’ l’unica opportunità da gol del Mesola, che resta in dieci al 28’ per l’espulsione del nuovo entrato Casette, costretto a fermare con le maniere forti uno scatenato Pierfederici lanciato a rete in contropiede. Dalla punizione dal limite dell’area Sarto colpisce la traversa. La vittoria nello scontro diretto consente alla Portuense di staccare le concorrenti ferraresi per i play off.

Franco Vanini