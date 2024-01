Il derby è della capolista Carrarese Giovani

ATLETICO CARRARA

0

CARRARESE GIOVANI

1

ATLETICO CARRARA: Menconi, Riccardi, Marchi, Antoniotti, Martignoni, Barbieri S., Guerrieri, Barbieri E., D’Adamo, Crocetti, Cristiani, Blandini. A disp. Grassi, Martignoni, Pisani, Dalle Lucche, Lucchetti, Bascherini, Ginocchi, Rodriguez, Biselli. All. De Angeli.

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Venturini, Guidi L. (10 st Mallegni), Ragonesi (10’ st Scaletti A.), Agnesini, Raffo, Dell’Amico, Arnieri, Martinucci, Papi (17’ st Orlandi), Biasci. All. Nardini.

Arbitro: Marconi di Piombino.

Marcatori: 42’ st Raffo.

CARRARA – La Carrarese Giovani vince ancora e con un po’ di fortuna supera nel derby un ottimo Atletico Carrara. La capolista fa la partita ma i ragazzi di De Angeli sono ben disposti e rispondono colpo sui colop. Al 25’ Martinucci spreca da pochi passi, mentre al 45’ un bello scambio Martinucci-Dell’Amico mette il numero 7 a tu per tu col portiere ma calcia a lato. Nella ripresa il copione non cambia: gli uomini di Nardini mostrano le proprie qualità ma i padroni di casa reggono e si fanno vedere dalle parti di Novarino. Poco dopo la mezzora, il colpo di testa di Agnesini centra la traversa. La partita sembra avviarsi verso lo 0-0, ma a 3’ dalla fine un cross di Raffo dalla trequarti beffa Menconi infilandosi in rete. Nonostante il poco tempo, la reazione dell’Atletico arriva e nel marasma finale un contatto in area su Cristiani non viene fischiato fra le vibranti proteste dei padrioni di casa.

Alessandro Salvetti