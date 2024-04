Il derby. Fratres, punti salvezza. La Cuoio resta seconda

CUOIOPELLI

1

FRATRES PERIGNANO

2

CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo, Guerrucci (67’ Sgherri), Bianchi, Bagnoli, Lici, Regoli (71’ Razzauti), Costanzo, Fantini, Benericetti, Goh N’Cede (67’ Pepa); a disposizione Brogi, Innocenti, Goretti, Viola, Lucaccini, Mammarella. Allenatore Roberto Falivena.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Acosta, Mancini, Zefi, Ficarra, Rosi, Arvia (59’ Taraj), Sciapi; a disposizione Puccioni, Porcellini, Scremin, Ceccanti, Martinelli, Guarente, Vitillo, Guelfi. Allenatore Enrico Cristiani.

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze (assistenti Argiolas di Pisa e Scellato di Prato).

Marcatori: 54’ Sciapi, 57’ Fantini, 66’ Taraj.

Note: ammoniti Bagnoli, Nardo e Razzauti della Cuoiopelli, Acosta, Taraj, Sciapi e Baggiani del Fratres Perignano.

SANTA CROCE – Con due azioni fotocopia di Rosi sulla fascia destra e cross per le soluzioni vincenti prima di Sciapi e poi di Taraj, il Fratres Perignano vince al Masini di Santa Croce e conquista tre punti per la matematica salvezza. La Cuoiopelli perde la nona partita della stagione, ma riesce a mantenere il secondo posto grazie al pareggio del Camaiore a Fucecchio.

I biancorossi padroni di casa hanno tenuto più a lungo il possesso della palla, ma è stato il Fratres Perignano ad essere più pericoloso vicino alla porta di Pulidori. Subito al 12’ con Sciapi che manda altissimo da ottima posizione e al 27’ con Rosi. Al 34’ l’occasione più grossa per i padroni di casa, ma Costanzo manda alto a porta vuota da una quarantina di metri su respinta di testa fuori area in uscita di Colucci. La Cuoio è scesa in campo in formazione molto rimaneggiata a causa delle assenze degli infortunati Viola e Lucaccini (in panchina solo per fare numero) e Passerotti (oltre a Colombini e Cavallini che ormai mancano da dicembre). Gol fotocopia del Perignano, come detto. In entrambe le occasioni Rosi è andato via sulla destra e ha crossato indietro al centro area: prima Sciapi e poi Taraj hanno battuto Pulidori. Nel mezzo il gol di Fantini su cross di Regoli. All’88’ occasione per Benericetti e al 90’ Taraj manca il tre a uno.