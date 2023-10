Il derby. Il Casette Verdini supera la Cluentina

CASETTE VERDINI

2

CLUENTINA

0

CASETTE VERDINI: Ripani, Bordi, Telloni (45’ st Lattanzi), Cerquozzi, Menchi, Tidiane, Lami, Kakuli (32’ st Palmucci), Romanski (dal 37’ st Rango), Ulivello, Mandolesi (43’ st Gentilucci). All. Pavoni.

CLUENTINA: Rocchi, Brandi, Scoccia, Marcantoni, Menghini, Foglia (15’ st Salvati), Mongiello (32’ st Forresi), Montecchiari (24’ st Marini), Cammertoni (5’ st Mancini), Mancini (35’ st Trobbiani), Cappelletti. All. Canesin.

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Reti: 35’ Romanski, 23’ st Ulivello.

La partita si mantiene sul filo dell’equilibrio fino al 35’ quando il Casette Verdini sblocca il risultato. È bravo Mandolesi a trovare Romanski tra le linee e il giocatore, grazie a una deviazione del difensore, spedisce la palla in rete. Il primo tempo si chiude con il Casette Verdini in vantaggio.

Nella ripresa è una Cluentina che deve fare qualcosa in più per pareggiare i conti e così la squadra ospite si spinge all’attacco rendendosi pericolosa. È il 10’ quando Roberto Mancini ha una buona occasione, ma è da applausi Ripani il cui intervento mantiene imbattuta la porta. Anche Rocchi non è da meno, il numero uno ospite chiude la porta sulla pericolosa conclusione di Romanski. Ci pensa Ulivello a mettere al sicuro il risultato battendo Rocchi. La rete trasmette maggiore tranquillità alla squadra allenata da Pavoni. Per la formazione di casa si tratta effettivamente di una vittoria molto importante che fa guardare con ottimismo alle prossime gare.