Il derby per cuori forti

Cresce l’attesa per il “derby“ versiliese d’Eccellenza fra Camaiore e Viareggio. La partitissima sarà l’anticipo del sabato che aprirà la 20ª giornata di campionato. Il Camaiore è favorito essendo ancora imbattuto in questo campionato dove è primo a +8 sulla seconda (che al momento è il Castelnuovo).

Il Viareggio invece finisse oggi il campionato sarebbe fuori anche dai playoff. Le zebre hanno fatto solo 2 punti nelle ultime 3 gare. Ma partite come questa hanno storia a sé e possono finire in ogni modo. Se il Camaiore vince anche questa... allora il campionato se lo mette davvero in tasca. Se lo vince il Viareggio può dare una svolta alla sua stagione anche a livello morale.

Rientri e assenze. Nei bluamaranto tornano dopo aver scontato il turno di squalifica sia capitan Zambarda dietro sia bomber Chiaramonti davanti: due pilastri della squadra di Pietro Cristiani, che ha tutti a disposizione (avendo recuperato anche il centrale Velani) e può scegliere la miglior formazione possibile. Nei bianconeri invece per squalifica mancheranno sia Bertacca al centro della difesa sia Luca Remedi in mezzo al campo. Il tecnico Christian Amoroso, che ha fuori anche il terzino 2005 Frroku (alle prese con la pubalgia), ha assai meno alternative.

La tattica. Il Camaiore va sul sicuro col suo 4-3-1-2. La formazione è fatta per nove undicesimi (Barsottini-Borgia-Velani-Zambarda-Belli-Granaiola-Amico-Cornacchia-Chiaramonti): da capire c’è solo chi vincerà i ballottaggi per l’altra maglia nel rombo tra Anzilotti e Da Pozzo e in attacco fra Nardi (favorito), Bacci e Kthella. Il Viareggio invece può sorprendere col cambio modulo mettendosi a tre dietro. Se sarà il solito 4-2-3-1 ecco che Sorbo e Nannetti si giocano la maglia accanto a Ricci nella coppia centrale di difesa dove pesa la squalifica di Bertacca. In caso di 3-5-2 giocherebbero entrambi... ma in questo caso starebbe fuori uno fra Morelli e Ortolini davanti dove avanzerebbe l’intoccabile Bibaj, con Cosimo Belluomini accentrato mezzala e i terzini Bellini e Bertelli che farebbero i quinti a tuttafascia. In mediana certi Bianchi e Minichino.

Gli ex. I più “importanti“ sono Sorbo (però finito ai margini con Amoroso) e Morelli (che sente molto questa sfida e tende ad esaltarsici). Pure Carpita e Tommaso Ricci hanno un passato bluamaranto. Sulla sponda camaiorese gli ex Viareggio sono invece Anzilotti-Cornacchia.

I precedenti. Quello di domani sarà il “derby“ numero 25 della storia, fra campionati e coppe. Il Viareggio ha tradizione positiva, avendone vinti di più. Il primo Camaiore-Viareggio fu in Serie D nella stagione 1974/75 e lo vinsero le zebre 1-0. L’ultimo Camaiore-Viareggio in campionato è dell’Eccellenza 2014/15 e anche quello lo vinsero i bianconeri, allenati da Paolo Tognarelli, coi gol di Caciagli e Fiaschi mentre per i bluamaranto, guidati da Cristiano Ciardelli, segnò Rosati (che poi l’annata seguente andò al Viareggio in D). Le zebre sbagliarono pure un rigore con Buglio (parato da Tonazzini). In questa stagione è la 4ª volta che si affrontano: il Viareggio ha vinto la prima di Coppa 4-0 a Camaiore mentre i bluamaranto si sono imposti 2-0 a Viareggio sia nell’andata di campionato sia nel ritorno di Coppa.

Simone Ferro