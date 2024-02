Il derby. Tolentino-Montefano, un esame per due

TOLENTINO

Domenica il Tolentino ospita alle 15 il Montefano. Per l’allenatore Matteo Possanzini, che lascia la tribuna dopo un turno di squalifica, il match rappresenta il giro di boa, cioè la quindicesima gara alla guida della formazione cremisi in questa stagione. Il tecnico, infatti, arrivò a Tolentino all’indomani della sconfitta subita dalla squadra sul campo del Montefano (2-0) nell’incontro di andata. In quella occasione c’era Ettore Ionni in panchina, dopo l’esonero dell’allenatore Roberto Buratti all’indomani della sconfitta interna con la Jesina (0-1). È trascorsa, dunque, metà stagione sotto la "cura Possanzini" e in questo periodo il Tolentino ha totalizzato 24 punti in 14 sfide, vale a dire una media di 1,71 punti a partita. Senza dubbio un ottimo bottino, frutto di sei vittorie e quattro pareggi. Due soltanto le sconfitte: in casa con la Maceratese e in trasferta contro il Castelfidardo. Il momento di forma migliore c’è stato prima di Natale, poi – con l’inizio del nuovo anno – la squadra ha rallentato un po’, forse anche per assestare il "ricarico" di preparazione fatto durante la pausa natalizia. Dal 7 gennaio il Tolentino ha ottenuto un successo, tre pareggi e una sconfitta. Ora col Montefano i cremisi hanno l’opportunità di chiudere il "cerchio" dell’allenatore Possanzini regalando ai tifosi e al loro allenatore un successo al "Della Vittoria" che manca ormai da un mese e sarebbe importante per morale e classifica.

m. g.