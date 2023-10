Il derby2. Montefano recrimina: "Gli ultimi arbitraggi non all’altezza»

C’è delusione in casa Montefano per come è maturata la sconfitta a Villa San Filippo contro il Chiesanuova. "Nelle ultime due gare (pareggio interno con la Jesina e sconfitta con il Chiesanuova)– osserva Stefano Bonacci, presidente del Montefano – abbiamo pagato alcune situazioni negative e direzioni arbitrali che ci hanno lasciato molte perplessità". Nel primo gol del Chiesanuova i viola sostengono che ci sia stato a monte un fallo di mano non rilevato dall’arbitro e dal suo assistente e quella azione ha poi portato al vantaggio. Da quel momento la gara si è fatta in salita per i viola. È arrivata la prima sconfitta sul campo in campionato, la precedente era stata comminata dal giudice sportivo perché aveva giocato un calciatore squalificato. A complicare la situazione c’è l’infortunio occorso a Roberto Latini, che stava incidendo nella partita quando l’allenatore Nico Mariani è stato costretto a sostituirlo. Si teme che il giocatore possa avere riportato almeno una contrattura, adesso si sottoporrà a ulteriori accertamenti nella speranza che possa essere il più breve possibile il periodo in cui non sarà a disposizione. Oggi la squadra inizierà a gettare le basi per la gara di domenica quando a Montefano sarà di scena l’Osimana che ha eliminato i viola dalla Coppa Italia.