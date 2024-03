Il dg Cicchi sul match a casa della K Sport. "Serve l’aiuto dei tifosi alla Civitanovese»

"I tifosi vengano in massa per sostenerci, ci aspetta uno tra gli avversari più forti del torneo". Claudio Cicchi (foto), direttore generale della Civitanovese, scuote l’ambiente rossoblù in vista della delicata trasferta odierna, sul campo del K Sport Montecchio Gallo Colbordolo. La gara, che si disputerà alle 15 allo stadio Spadoni di Montecchio, rappresenta un bel banco di prova per la formazione del tecnico Sante Alfonsi, costretta a privarsi di Visciano e Testa, squalificati, e degli infortunati Becker e Paolucci, mentre è in dubbio la presenza di Strupsceki. Inoltre, si dovrà fare attenzione a Spagna, Pasqualini e Buonavoglia, tutti e tre in diffida. "Meglio che non parli degli indisponibili, sennò qualcuno si potrebbe offendere – ironizza Cicchi –. Ogni domenica giochiamo con quattro giocatori in meno, ma l’allenatore sa rimediare e chi entra non fa mai rimpiangere nessuno". Per la formazione di Simone Lilli, settima in graduatoria a quota 37 punti, quella odierna rappresenta una delle ultime occasioni per non perdere il treno dei playoff; la compagine adriatica, capolista con 46 punti, è invece chiamata a mantenere il distacco di +4 sulla seconda Montefano. "Siamo – aggiunge il dg – consapevoli del loro valore, non hanno perso le speranze per guadagnarsi gli spareggi, ma noi dobbiamo fare punti per restare in testa alla graduatoria". Il secondo miglior attacco del torneo, quello del K Sport, sfida la difesa più granitica del girone (Civitanovese): "giocano un calcio piacevole – prosegue in riferimento ai rivali –, quando sono venuti al Polisportivo mi sono piaciuti molto. Tuttavia, con le squadre che ci affrontano a viso aperto facciamo sempre bene, perciò sono convinto che la nostra sarà un’ottima prestazione". In settimana, c’è stato il pareggio del Montefano contro l’Osimana, "un risultato che ci ha aiutati in questo percorso – ammette Cicchi –, adesso restano sei battaglie. Restiamo umili e concentrati".

Francesco Rossetti