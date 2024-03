Il difensore Cavallari. "Nelle prossime gare vogliamo restare imbattuti»

"Ci abbiamo creduto, l’abbiamo aspettata, fin dall’inizio è stata l’obiettivo che ci eravamo prefissati. E adesso che abbiamo tagliato il traguardo, siamo contenti, siamo felicissimi". A Parlare il difensore bianconero Daniele Cavallari, a poche ore dal triplice fischio di Baldaccio Bruni-Siena, gara che ha regalato alla Robur la matematica promozione in Serie D. "La vittoria di Sansepolcro è stato un momento bellissimo – ha sottolineato –: la partita è stata in discesa fin dall’inizio e eravamo tranquilli perché consapevoli che una volta finita avremmo festeggiato". Durante la stagione, condotta da protagonisti senza patemi, ci sono stati degli step fondamentali, come la vittoria casalinga con il Terranuova Traiana. "E’ stato sicuramente l’incontro che ci ha dato la spinta finale verso l’obiettivo". Il campionato, però, non è ancora finito. "Nelle prossime quattro giornate faremo di tutto per mantenere l’imbattibilità", ha chiuso il difensore.