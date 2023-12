Il ds Calistri è entusiasta: "Facciamo un gran calcio"

"Stiamo vivendo un momento altamente esaltante, un momento che a tutto l’ambiente dà forti emozioni e grande orgoglio". Parole e musica di Leonardo Calistri, 32enne direttore sportivo del Seravezza Pozzi che si è insediato dietro la scrivania verdazzurra in estate sbarcando in Versilia dopo l’esperienza maturata al Prato (prima da giovane segretario e poi da rampante ds).

La classifica strizza l’occhio eccome ai seravezzini, sempre secondi a -1 dalla capolista Pianese quando adesso mancano soltanto tre giornate al termine di un girone d’andata fatto a gonfie vele dallo squadrone di Christian Amoroso e dove il sogno neanche troppo nascosto a questo punto sarebbe quello di girare la boa da campioni d’inverno.

Le prossime 3 super partite prima della sosta di Natale saranno i derby con GhiviBorgo e soprattutto Real Forte Querceta entrambi in casa al “Buon Riposo“ inframezzati dallo scontro diretto al vertice a Piancastagnaio.

"Quello che dobbiamo fare ora è semplicemente cavalcare l’onda dell’entusiasmo – spiega il ds Calistri (figlio d’arte) – dobbiamo continuare a lavorare bene durante la settimana come stiamo facendo da agosto. Credo che questa squadra oltre a ciò che già ha dimostrato sul campo abbia ancora degli ulteriori margini di crescita. Dobbiamo dunque lavorare forte su quelli aspetti ancora migliorabili... per continuare a coltivare un sogno senza lasciare nulla al caso. Non siamo lassù per sbaglio. Restarci sarà durissima. Ma noi ci crediamo. Poi se mi avessero chiesto mesi fa se saremmo stati a tre giornate dalla fine del girone d’andata quasi in vetta... beh, onestamente non so se ci avrei creduto. Ma vedendo poi quello che è emerso dal campo sono state confermate le convinzioni estive che avevamo sul valore della squadra che abbiamo costruito, con un gruppo forte nei vari nomi e nelle “alternative“".

Ma cosa piace al diesse di questa squadra? "Mi piace la ricerca costante del risultato attraverso la bellezza del gioco e l’essere sempre propositivi – risponde Calistri – giochiamo spensierati, senza pressione addosso che magari altre squadre hanno. Con questa libertà ed entusiasmo siamo uno spettacolo".

Simone Ferro