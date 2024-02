Il dt Claudio Davitti. "Noi siamo in pista. Il Siena? Merita questo campionato»

In sala stampa anche il direttore tecnico dello Scandicci Claudio Davitti. "La squadra ha ritrovato consapevolezza – ha detto –: abbiamo recuperato diversi giocatori, adesso nel nostro piccolo stiamo facendo qualcosa di importante. Oggi siamo contenti: il Siena, in questo campionato, la sta facendo da padrona, è normale che tutti provino a fargli uno sgambetto. I ragazzi hanno dimostrato di essere in pista, di essere pronti per raggiungere i play off e giocarli da protagonisti. Ottenere un risultato così importante dà soddisfazione. Nelle ultime partite abbiamo battuto Castiglionese, Mazzola e Foiano e abbiamo pareggiato con il Siena, risultati che infondono fiducia e fanno ben sperare per il futuro". Lo Scandicci, come il Siena, ha il problema stadio. "Ne abbiamo parlato anche con i dirigenti bianconeri – ha sottolineato il dt –, è un problema annoso per entrambe. Le proprietà vorrebbero far bene, vorrebbero investire, creare un percorso. Sia noi che i bianconeri siamo molto, molto contrariati dalle decisioni delle nostre amministrazioni". "Ho fatto i complimenti a Magrini per l’adattabilità che ha avuto la squadra – ha poi chiuso –. Il Siena merita di vincere il campionato".