Il Fibbiana acciuffa la final-eight. Supercoppa Amatori allo Strettoio

Il Fibbiana è l’ultima qualificata alle finali scudetto. Grazie all’1-1 interno nello scontro diretto col Rosselli, infatti, i neroverdi hanno conservato la quarta piazza del girone B di Serie A1, dove ribaltano i campioni in carica del Castelfiorentino con le reti di Papini e Parri lo Stabbia si è salvato condannando il Montespertoli ai play-out. Nell’altro raggruppamento della massima categoria retrocede invece il Corniola, che non va oltre l’1-1 col Piaggione Villanova, ai play-out con la Scalese. Ecco quindi il quadro degli spareggi salvezza (andata 6-7 aprile, ritorno il 13-14 aprile): Piaggione Villanova-Balconevisi e Montespertoli-Scalese. Per quanto riguarda i quarti di finale per il titolo, invece, gli incroci sono: Ferruzza-Fibbiana; Computer Gross-Gavena; Real Isola-Castelfiorentino; Casa Culturale-Vitolini. In A2 lo Strettoio Pub si aggiudica anche la Supercoppa amatori e adesso si giocherà la Coppa Uisp insieme alle altre 2 neopromosse e ai team classificati dal 5° al 12° posto in A1. Questo il tabellone. Girone F: Certaldo, La Serra, Castelnuovo, Stabbia. Girone G: Rosselli, Sovigliana, Casenuove Gambassi. Girone H: Limitese, Casotti, Strettoio Pub. Girone I: Bassa, Le Cerbaie, 4 Mori.

Serie A1, girone A: Corniola-Piaggione Villanova 1-1; Limitese-Certaldo 5-1; Sovigliana-Castelnuovo 2-1; Vitolini-Ferruzza 0-3; Scalese-Real Isola 0-1; Gavena-Le Cerbaie 4-0. Classifica: Ferruzza 56; Real Isola 55; Gavena 51; Vitolini 46; Certaldo 26; Limitese 24; Le Cerbaie 23; Sovigliana 22; Castelnuovo 20; Piaggione Villanova e Scalese 14; Corniola 13.

Girone B: Fibbiana-Rosselli 1-1; Cerreto Guidi-Computer Gross 0-6; La Serra-Bassa 3-1; Casotti-Montespertoli 1-0; Stabbia-Castelfiorentino 2-1; Balconevisi-Casa Culturale 0-3. Classifica: Casa Culturale 60; Computer Gross 45; Castelfiorentino 39; Fibbiana 38; Rosselli 37; Bassa 34; Casotti 28; La Serra 24; Stabbia 17; Montespertoli 15; Balconevisi 14; Cerreto Guidi 11.

Serie A2, Supercoppa: Strettoio Pub-4 Mori 2-1. Riposava: Casenuove Gambassi. Classifica: Strettoio Pub 6; 4 Mori 3; Casenuove Gambassi 0.

Play-off, girone L: Massarella-Botteghe 0-0. Riposava: Malmantile United. Classifica: Malmantile United 6; Massarella e Botteghe 1.

Girone M: Boccaccio-Brusciana 3-1. Riposava: Unione Valdelsa. Classifica: Boccaccio 4; Brusciana 3; Unione Valdelsa 1.

Girone N: Valdorme-Martignana 1-2. Riposava: Pitti Shoes. Classifica: Martignana 6; Valdorme 3; Pitti Shoes 0.

Girone O: Catenese-Sciano 0-4. Riposava: Vinci. Classifica: Sciano 6; Vinci e Catenese 1.

Coppa Amatori, giorne P: Mastromarco-YBPD United 3-0; San Quirico-Team Arcogas 2-1; Real Pavo Furiati-Borgano 1-0. Riposava: San Pancrazio. Classifica: Mastromarco e San Quirico 6; YBPD United 4; Real Pavo Furiati 3; San Pancrazio e Team Arcogas 2; Borgano 1.

Girone Q: Ortimino-Monterappoli 0-1; Ponte a Elsa-Molinese 2-3; Cambiano United-San Casciano 3-2. Riposava: Spicchiese. Classifica: Molinese 6; Cambiano United 5; Ponte a Elsa e Spicchiese 4; Monterappoli 3; San Casciano e Ortimino 1.