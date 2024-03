Il Fiesole va in Casentino. Che esame con l’Academy

Oggi alle 15, si giocano alcuni anticipi. Nel girone "C" si gioca Casentino Academy-Fiesole. Fari sui biancoverdi in grande spolvero. La squadra allenata da Rosario Selvaggio proviene da sette gare utili consecutive, cinque vittorie e due pareggi, che hanno consentito di risalire da una posizione di classifica a rischio a un quinto posto. Uno score di risultati che il Fiesole non ha intenzione di interrompere. Questa crescita è dovuta a un allenatore bravo come Selvaggio che in due mesi di lavoro ha rilanciato la squadra in zona play off. Al momento la posizione di classifica non li permetterebbe a causa della ’forbice’ per la posizione del Sansovino secondo, ma ancora ci sono 6 gare da giocare.

L’obiettivo della società è di arrivare prima possibile al traguardo dei 38 punti come ha sempre ribadito il direttore generale Stefano Rossi. Contro il Casentino Academy Selvaggio non avrà Marchi e Sepe ancora fuori per infortunio. E’ probabile che venga riconfermata la stessa formazione del turno precedente, riproponendo in attacco i bomber Renna, Gigli (salito a 8 gol in classifica) e Failli. All’andata la gara terminò 2-2, con i gol di Melosi, l’autorete di Forconi. Dopo il vantaggio ospite di Sorbini il Fiesole al 94’ con Gigli riuscì a pareggiare. Infine, arbitra Subhan di Pontedera.

Per il girone "B" sono in programma Colli Marittimi-Armando Picchi e Urbino Taccola-Atletico Maremma.

Giovanni Puleri