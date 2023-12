Il Figline baby è la rivelazione. San Donato in cerca di continuità

Dopo alcuni anticipi di sabato alcune squadre hanno preferito riservare più energie per il turno pre-natalizio, oggi il campionato di serie D ha completato il quadro delle gare del penultimo turno del girone di andata. Per il girone E dove militano le fiorentine San Donato e Figline è stato un anticipo agrodolce: la prima dopo due vittorie di fila si è fermata di nuovo superata dal Tau, mentre il sorprendente Figline di Tronconi è tornato a brindare alla vittoria in trasferta, centrando il quarto successo esterno. Un Figline molto giovane che si sta facendo onore: assieme al Seravezza sono le rivelazione del campionato. Mercoledì si giocheranno le ultime gare del 2023: Figline-Poggibonsi e Sansepolcro-San Donato Tavarnelle.

Intanto, con alcuni aggiustamenti di mercato il Figline ha inserito Saccardi e le quote Masini e Costantini mentre nel San Donato Tavarnelle sono stati inseriti Petronelli esterno d’attacco, il difensore Chiti e il centrocampista Di Blasio. Queste due società sono alla ricerca di un attaccante ed è probabile che possa arrivare prima della chiusura della finestra di mercato di venerdì. Una cosa è certa: nel girone di ritorno sarà tutto un altro campionato.

Per la prossima stagione di Serie D intanto è stato ridotto il numero degli under obbligatori (oggi quattro). Nelle prossime due stagioni si passerà a tre quote. "Una decisione del Dipartimento Interregionale che ha coinvolto tutte le società – ha spiegato il coordinatore Luigi Barbiero –. È emersa la necessità di non creare un’annualità doppia riguardo l’utilizzo dei giovani per non sovrapporci con i club professionisti".

Quindi, le quote obbligatorie da schierare in campo saranno un 2004, 2005 e un 2006 per il prossimo campionato e un 2005, 2006 e un 2007 per la stagione 2025-26. Finora gli under da schierare erano stati sempre quattro. Un cambiamento storico, una scelta che è stata condivisa con le società (101 quelle presenti nella riunione di Roma), alla presenza del presidente Giancarlo Abete.

G. Puleri