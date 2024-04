Il Figline vince in rimonta. E spezza i sogni del Livorno

FIGLINE

2

LIVORNO

1

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Diarra, Cavaciocchi (55’ Saccardi), Simonti, Ficini, Zellini, Sesti, Bruni (94’ Iaiunese), Torrini, Zhupa. All.: Tronconi.

LIVORNO: Facchetti, Ronchi, Nardi, Luci (65’ Lijaxhiu), Menga (54’ Fancelli), Curcio, Bellini, Brenna, Cori (73’Rossetti), Giordani (46’ Schiaroli), Frroku (55’ Marinari). All.: Pascali.

Arbitro: Lascaro di Matera.

Marcatori: 30’ Giordani, 71’ Torrini, 79’ rig. Bruni.

Note: spettatori 900 circa. Ammoniti: Curcio, Zellini, Luci, Saccardi, Bellini.

FIGLINE – E’ stato un pomeriggio, da incorniciare. In apertura, l’omaggio del Livorno e di tutto lo stadio con un minuto di silenzio a Piermario Morosini nel 12° anniversario della scomparsa e alla vittime della tragedia di Suviana. Al pronti via, sotto gli attenti occhi della famiglia Sarri, presente con l’allenatore Maurizio, con il papa Amerigo e il figlio Nicolè attuale presidente del Figline, la squadra gialloblù imposta la gara ma è il Livorno a gestire meglio il possesso palla. Al 30’ gli equilibri si rompono: assist di Luci per Giordani, l’attaccante di precisione batte il portiere Pagnini. La reazione del Figline c’è ma trova difficoltà a sfondare la difesa avversaria. Allo scadere del primo tempo, l’episodio che cambia volto alla gara: Diarra lancia Zellini, che in area viene steso da Brenna che oltre al rigore rimedia il rosso diretto. La ripresa con un uomo in più, con intelligenza e qualità, la squadra di Tronconi sciorina una gara perfetta. Al 61’ Sesti calcia una punizione per Bruni, la sua girata finisce fuori di poco. Al 71’ Diarra scodella una palla per Torrini che di testa (come avvenne all’andata) segna il pareggio. Al 79’ da dentro l’area Zhupa calcia a botta sicura, Facchetti para ma non trattiene. Raccoglie Bruni che viene steso dal portiere. Rigore. Dal dischetto Bruni segna un gol che vale il vantaggio; tre punti importanti che per il Figline valgono la permanenza in anticipo in serie D.

Giovanni Puleri