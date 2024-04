Il Fiorano non molla e cala il poker . Quarantolese raggiunta dal Bibbiano

fiorano

4

vezzano

0

FIORANO: Baciocchi, Kwakie, Hoxha, Torlai (28’ s.t. Olmi), Bach, Hardy, Fabbri (34’ s.t. Runaj), Canalini (43’ s.t. Canosa), Ienna (37’ s.t. Francioso), Mastroleo, Angelillis (37’ s.t. Malivojevic). All. Santi (Briglia, Cervino, Hadine, Wusu)

VEZZANO: Moscatelli, Arduini C. (29’ s.t. Crotti), Neri, Maniscalco (32’ s.t. Ferri), Grossi A., Piermattei, Traore (16’ s.t. Bassoli), Amoah, Spadacini, Grossi M. (29’ s.t. Mercadante), Arduini S. (16’ s.t. Terni). All. Vinceti (Girotti, Le Piane, Stradi, Piermattei)

Arbitro: Fontanelli di Reggio Emilia (Gesmundo, Sabatelli)

Reti: 3’ p.t. Bach, 43’ p.t. Mastroleo, 4’ s.t. Ienna, 44’ s.t. Runaj.

Note: ammonito Amoah

Non spreca l’occasione di artigliare un playout ancora possibile, il Fiorano, che regola con un rotonda 4-0 il Vezzano e si regala una chance da giocarsi nel corso degli ultimi 90’ della regoular season in quel di Quarantoli. Comunque vada, i biancorossi si sono messi in condizione di esser arbitro del loro destino maltrattando la formazione reggiana, colpita e affondata da tre gol che i padroni di casa segnano in meno di 50’.