Il Firenze Ovest segna in avvio di partita e batte la Baldaccio. Baldolini mastica amaro. Decide la rete di Marghi

FIRENZE OVEST

1

BALDACCIO

0

FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marghi, Ciofi, Piazza (80’ Tassi), Hanxhari, Zefi, Iaquinandi (88’ Taoufik), Bartolozzi, Bourezza, Kane (80’ Rossi), Nieri (53’ Marseglia).

All: Gardellin.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Magi, Giorni, Bruschi (66’ Mambrini), Tresa (57’ Autorità), Torzoni, Boriosi, D’Aprile (83’ El Mouhtarim), Sbardella.

All.: Baldolini.

Arbitro: Giannini di Pontedera. Rete: 4’ Marghi.

FIRENZE – Sconfitta beffarda per la Baldaccio che nell’ultima trasferta della stagione si deve inchinare davanti ad un Firenze Ovest. I padroni di casa hanno costruito il loro successo per un gol iniziale di Marghi, un tiro capolavoro su cui Vaccarecci non ha potuto fare nulla. La Baldaccio però non ha mai mollato la presa: ha cercato in lungo e in largo di riaprire la gara, ma vuoi l’imprecisione in alcune conclusioni e la buona difesa di casa che ha fatto buona guardia non ha trovato la rete del pareggio. Nella ripresa la formazione di Baldolini ha continuato ad insistere ma non ha mai trovato la via del gol dovendosi arrendere. Domenica prossima ultimo impegno della stagione con la sfida casalinga contro la Sinalunghese.

Giovanni Puleri