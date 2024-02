Il focus. Cernigoi e Marchesi danno forfait,. Morra invece c’è

Pietrangeli e Morra erano in forse e ci saranno. Non ci saranno invece, Cernigoi e Marchesi. L’attaccante e il centrocampista danno forfait all’ultimo, costretti a saltare per infortunio la gara che questa sera tutti vorrebbero giocare. Un problema non da poco l’assenza di Cernigoi per Troise che dovrà ripensare l’attacco, e soprattutto trovare un sostituto al centravanti, uomo capace di tenere alta la squadra anche nei momenti di maggiore pressione degli avversari. Al centro dell’attacco, però, torna Morra e sicuramente ci sarà Lamesta. Come al centro della difesa riprende il suo posto Pietrangeli. Facile pensare che il tecnico riproponga il sistema di gioco delle ultime settimane con Lepri a fare la spola tra difesa e centrocampo. E con Megelaitis a coprire la fascia destra. In mezzo al campo spazio a Langella. Ballottaggio Iacoponi-Malagrida.