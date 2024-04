Il FOCUS. Langella ai box, ma torna in campo. Pietrangeli

La lista dei centrocampisti sui quali mister Troise non potrà contare è ancora lunga. In infermeria, e questa sera in tribuna al ’Neri’, ci restano Langella e Leoncini, ma anche Iacoponi e Malagrida che si è appena aggiunto al gruppo degli acciaccati. Per la gara di questa sera con la Vis Pesaro non ci sarà nemmeno Gigli, fermato per un turno dal giudice sportivo. Spazio in difesa, dopo oltre un mese di stop, per Pietrangeli che potrebbe mettersi al fianco di Gorelli con Lepri pronto a dare un turno di riposo a Tofanari sulla corsia destra. In mezzo al campo scelte quasi obbligate con il solo punto interrogativo su Megelaitis. Il mediano ha recuperato dopo l’infortunio, ma potrebbe comunque partire dalla panchina. In attacco, insieme a Lamesta e Morra, potrebbe tornare Cernigoi. Ma non è escluso che Troise punti ancora punti ancora sui bomber ’leggeri’.