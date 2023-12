Il focus. Out Megelaitis. Troise promuove il giovane Leoncini

Se difesa e attacco potrebbero restare quelli ‘di sempre’, Emanuele Troise potrebbe rivedere qualcosa in mezzo al campo. Per necessità nel momento in cui non potrà contare su Megelaitis. Il centrocampista lituano, infatti, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. E al suo posto il tecnico del Rimini oggi a Olbia potrebbe buttare nella mischia il giovane Leoncini che, sin qui, partendo dalla panchina, ha sempre fatto vedere buone cose. Ma non è escluso che Troise possa studiare anche qualche altra variazione con Marchesi pronto a esserci dal primo minuto al posto di Iacoponi. Il Rimini per il recupero in Sardegna, per il quale non è stato convocato Acampa, ritrova Capanni che ha ormai smaltito l’acciacco fisico. Ma che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Ancora ai box, invece, Bouabre, in infermeria da qualche giorno.