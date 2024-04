Il Follonica Gavorrano rallenta. Pari casalingo contro il Trestina

Finisce con un pareggio la sfida casalinga del Follonica Gavorrano contro lo Sporting Club Trestina (1-1 il risultato). Primo tempo arrembante del Follonica Gavorrano, anche se a chiudere la frazione in vantaggio è la formazione ospite. La prima grande occasione arriva al 4’: Macrì si invola verso la porta, salta il portiere ma si allunga la sfera e non riesce a concludere a rete. La prima occasione del Trestina arriva al 19’, con il colpo di testa di Tascini che comunque non impensierisce Filippis. Spingono i biancorossoblù alla ricerca del vantaggio: al 32’ Regoli controlla un pallone in profondità e salta il portiere, ma non riesce a concludere a rete per il recupero di un difensore ospite. Al 39’ grande parata di Filippis su Tascini. Sugli sviluppi del corner ne esce una doppia deviazione che premia Omohonria, che porta in vantaggio gli ospiti di testa dopo una respinta di Dierna sull’incornata di Contucci. Nella ripresa arriva subito il pari: Regoli ruba una palla al portiere ospite e da posizione defilata trova lo specchio a porta vuota, è 1-1. Al 5’ Macrì subisce fallo in posizione vantaggiosa: Lo Sicco calcia e sfiora l’incrocio dei pali. Al 24’ altro episodio chiave della gara: Pignat ferma Omohonria lanciato in contropiede e l’arbitro decide di estrarre il cartellino rosso diretto. Al 29’ il Follonica Gavorrano sfiora il vantaggio su corner: Ampollini stacca ma la sua incornata viene deviata, poi Pino viene anticipato al momento di ribattere. Niente da fare però, è 1-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna, Souare (9’ st Grifoni), Nardella (32’ st Ceccanti), Mauro, Lo Sicco (22’ st Modic), Macrì (17’ st Pino), Ampollini, Botrini, Regoli (27’ st Mencagli). All. Masi.

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Conti, Contucci, Bucci (42’ st Cardaioli), Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo (22’ st Soldani), Farneti (35’ st Marietti). All. Ciampelli.

Reti: 39’ Omohonria, 2’ st Regoli.

Note: espulso Pignat al 24’ st per rosso diretto.