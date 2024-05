Il Forlì non molla la presa. Presentato il terzo ricorso

Il Forlì non desiste e, dopo due bocciature, tenta anche la carta del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso Cecotti. La vicenda, giova ricordare, trae le mosse dal reclamo presentato dal club di viale Roma in relazione alla gara Carpi-Forlì (2-1) del 21 aprile scorso. Il Forlì chiedeva la sconfitta a tavolino degli emiliani per aver schierato asseritamente in modo irregolare il giocatore Tommaso Cecotti, che non avrebbe scontato correttamente la squalifica in seguito all’annullamento della gara con la Pistoiese, società estromessa dal campionato.

Una richiesta che, tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata, di conseguenza convalidando il risultato maturato sul campo.

Decisione successivamente impugnata dalla reclamante, ma confermata dalla Corte Sportiva d’Appello, a tenore della quale "i principi di certezza e stabilità nell’esecuzione delle sanzioni non possono consentire modifiche postume dell’effetto della mancata partecipazione del calciatore a una gara a fronte di successivi provvedimenti (non già giudiziali di annullamento della singola gara, bensì amministrativi) d’esclusione della società avversaria dal campionato e connessa regolazione ‘virtuale’ delle conseguenze sulla classifica".

Adesso il Forlì ha rotto gli indugi e deciso di andare fino in fondo, come si evince dalla stringatissima nota diramata dalla società che "ritiene necessaria e doverosa questa decisione, convinta di andare alla ricerca della giustizia". Nello specifico la ricorrente (ossia il Forlì) chiede, in via cautelare, di disporre la sospensione della decisione impugnata e, di conseguenza, la sospensione dei playoff del campionato di serie D (girone D), in programma domenica 12 maggio e domenica 19 maggio, sino alla definizione del giudizio; subordinatamente chiede di disporre l’audizione delle parti in data antecedente al 12 maggio.

Nel merito, invece, il Forlì chiede di accertare e dichiarare l’illegittimità della decisione pronunciata dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, la quale, a sua volta, ha confermato quanto disposto dal giudice sportivo in riferimento al caso Cecotti, e per l’effetto, di disporre l’annullamento della decisione stessa, nonché di accertare e dichiarare la violazione dell’art. 21, comma 4, del codice di giustizia sportiva e di comminare a carico del Carpi la sanzione della perdita della partita a tavolino.

Oggi intanto la Lega Nazionale Dilettanti dovrebbe decidere se bloccare o meno l’inizio dei playoff. Ovviamente, interessato in modo particolare alla questione è anche e soprattutto il Ravenna: per il Forlì c’è in ballo l’ammissione ai playoff, per i giallorossi addirittura la promozione in C.