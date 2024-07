Il "Fosso" blinda Pandolfi

Il Fossombrone ieri ha ufficializzato la conferma del difensore Riccardo Pandolfi classe 1996. Cresciuto nel settore giovane della società metaurense era tornato a Fossombrone nel 2021-2022 dopo alcune fortunate esperienze come professionista a Viterbo ed in Sardegna, ad Arzachena, nel campionato appena concluso i tifosi ricordano la ‘perla’, ovvero il gol segnato nella bella vittoria casalinga contro la Vigor Senigallia.

In settimana con l’apertura ufficiale del mercato l’Urbania metterà nero su bianco con l’attaccante Emanuel Farias, classe ’95 fino a pochi giorni fa del Renato Curi e in precedenza della Torrese (21 gol in due anni). Farias ad Urbania c’era stato già mostrando tutto il suo talento (dal gennaio 2022 a giugno dello stesso anno). Sempre ad Urbania si aspetta l’ufficializzazione dell’ingaggio di Sarli centrocampista classe 2000 ex Alma Juventus Fano. L’under Filippo Vagnarelli classe 2007, centrocampista di fascia destra farà parte dalla prossima stagione della rosa del Vismara Calcio. "Già protagonista – fa sapere la società guidata dal presidente Parlani – di un ottimo campionato disputato nella Juniores Regionale, meritandosi alcune convocazioni in prima squadra durante la seconda parte della stagione, Filippo si è distinto per la sua personalità nell’impostare il gioco, buona tecnica nel tiro dalla distanza ed abilità nel gioco aereo grazie anche alla sua fisicità. Tutta la dirigenza gli fa un grande in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica".

La Sambenedettese ha nell’avvocato Roberto Ricci il suo nuovo direttore generale. La Cagliese comunica che termina consensualmente il rapporto con il calciatore Matteo Catena mentre sono stati confermati il centrale di difesa Mattia Radicchi classe 2006 e il giovane Samuel Soriani; ingaggiato il laterale Lorenzo Falconi ex Piobbico 90. Ludovico Ceregini classe 2003 ed ex giocatore dell’Olympia Macerata, è un nuovo acquisto del Piandimeleto. Altro colpo importante per l’Asd Montecopiolo, i dirigenti della società biancoazzurra si sono infatti assicurati per la prossima stagione le prestazioni del bomber Rdvan Frani (classe 1982) ex Sassocorvaro e Casinina.

Amedeo Pisciolini