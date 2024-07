Il Fossombrone su Tavoni

Al Fossombrone piace l’esterno di sinistra Filippo Tavoni, classe 2004, dallo scorso gennaio alla Fidelis Andria e in precedenza all’Aquila ma nel mirino del diesse Pietro D’Anzi che anche un altro giovane pari ruolo. Lascerà il Fossombrone il terzino Calvosa, su di lui c’è il Trapani che in caso di chiusura della trattativa lo girerebbe a una società importante di serie D. Ieri l’Urbania del neo mister Lilli ha ufficializzato l’attivo dell’attaccante Farias e ora sul mercato con il diesse Maggi sta vagliando il profilo di 3-4 portieri da affiancare ai riconfermati Stafoggie e Mattia Catani, L’attaccante Giordano Bardeggia potrebbe rimanere alla K Sport Montecchio Gallo ma sembra che il giocatore sia richiesto da una società di serie D. La Santangiolese ha ufficializzato l’arrivo di due rinforzi per il centrocampo. Il diesse Pennesi ha chiuso con Ugolini proveniente dai cugini della Vadese e con Vasari ex Santa Cecilia. Lascerà la Santangiolese per problemi di lavoro l’attaccante Carloni (potrebbe accasarsi al Canavaccio dove suo luogo di residenza).

La Società Sportiva Schieti annuncia la permanenza nella rosa 2024-2025 dello schietino e capitano Dylan Ceccaroli. Lucio Clara è stato confermato alla guida degli Allievi Regionali della K Sport Montecchio Gallo. Il portiere Andrea Testa (ex Civitanovese) è a un passo dall’Atletico Mariner (nuova squadra ex Atletico Centobuchi). L’allenatore ex Alma Juventus Fano Andrea Mosconi con molte probabilità guiderà nella prossima stagione il Giulianova. Alla Maceratese piace il centrocampista Manuel Giandonato, nelle ultime stagioni capitano della Fermana. Mirko Andreoni è dall’altro ieri il nuovo presidente della Vadese e ha fatto subito spesa, sono arrivati infatti alla corte del neo mister Stefano Orazi i seguenti calciatori: Matteo Bozzi, attaccante ex Peglio, Antonio Carpineti centrocampista ex Peglio, Ismaele Bruscaglia attaccante ex Falco Acqualagna e Aziz Sarout (ex Schieti) trequartista e Ismail Sarout esterno ex giovanile Urbino. In uscita Pietro Giuliano, difensore accasatosi allo Schieti, in corso trattative in uscita e da definire in verità dei cambiamenti occorsi negli ultimi giorni in merito agli svicoli. Il Montecopiolo ha presentato due nuovi portieri: Giuseppe Lucarelli, classe 1993 ex Olympia Macerata Feltria e Alessio Berardi, classe 1996 svicolato.

Amedeo Pisciolini