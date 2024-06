Il fronte dei Canarini. Fermana, tre quarti degli stipendi rimangono ancora in sospeso

Il tempo continua a scorrere, ora anche le elezioni di Recanati, che vedevano coinvolto Gianfilippo Simoni, sono finite e la Fermana può riprendere il primo posto delle priorità. Il 12 luglio è l’ultima data utile per presentare la domanda d’iscrizione per il prossimo campionato di Serie D. L’impressione è che bisognerà aspettare il giorno stesso per sapere in quale categoria giocherà la Fermana. Di anticipare i tempi ora non se ne parla e non c’è neanche la possibilità di farlo. Rimangono in sospeso sempre i tre quarti degli stipendi rimanenti della scorsa stagione e la ristrutturazione del debito di due milioni e mezzo di euro. Al momento le cifre per l’iscrizione in D appaiono come monetine in confronto a tutto il resto: 21.500 euro tra diritti d’iscrizione, acconto spese e tassa associativa, poi una fideiussione da 31mila euro. Nel frattempo, la Palmense si è tirata fuori da tutta la situazione Fermana.

Avevamo riportato l’esistenza di una possibilità che avrebbe portato all’acquisizione del titolo sportivo dei giallo verdi da parte dei canarini, nel caso in cui la Fermana non dovesse iscriversi al prossimo campionato di Serie D. Ovviamente, come già specificato, al momento si tratta solo di un’ipotesi dato che tutti gli sforzi di Viale Trento sono verso il massimo campionato dilettantistico.

Ma il presidente della Palmense ci ha tenuto a smentire il tutto sul portale "Marche in gol": "Non riesco a capire come possano venire fuori notizie del genere. Tra di noi e la Fermana non c’è stato il minimo contatto e nemmeno una telefonata", afferma il numero uno della Palmense. Contatti che ancora non sono avvenuti per il semplice motivo che a oggi la Promozione per la Fermana sarebbe solo un piano B da evitare a tutti i costi.

"Non abbiamo alcun interesse nella vicenda. Ci dispiace per il periodo che sta attraversando la società canarina, ma noi siamo una realtà completamente diversa e continueremo ad andare avanti per la nostra strada. La Palmense sarà regolarmente al via del prossimo campionato di Promozione, e nell’occasione smentiamo con forza tutte le fantasiose ricostruzioni circolate nelle ultime ore". I tempi ancora non sono maturi per imbastire un colloquio dato che la Serie D è l’unico obiettivo della Fermana. Ma è logico pensare alla Palmense come possibilità dato che è la squadra all’interno del Comune di Fermo con il titolo sportivo appartenente alla categoria più alta. Ma, come ha detto il presidente e noi in precedenza, al momento non c’è stato alcun contatto tra le parti e ognuno pensa ai propri affari. Sicuramente quelli della Palmense sono meglio avviati rispetto a quelli della Fermana che il suo futuro non lo vede proprio. Non è né roseo né nero, al momento non c’è proprio.

Filippo Rocchi