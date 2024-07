Villa Minozzo: il pari vale il pass. Il Baiso/Secchia resta vivo

VILLA MINOZZO

2

BAISO/SECCHIA

2

VILLA MINOZZO: Pagani, Mamah (31’st Corbelli), Messori, Sorbi, Banzi, Bruzzone, Amayah, Verano, Ferrario, Ferrara, Caniparoli. A disp.: Lugari, Silvestri, Matranxhi, Coriano, Belbusti, Bertoia, Rocca, Ricci. All.: Canovi

BAISO/SECCHIA: Pellesi, Pavarini, Incerti ( 10’st Astolfi), Fantini, Brenna, Concina, Sabelli, Benassi, Samuele Caputo, Macrì, Daniele Barozzi. A disp.: Borelli, Abbati, Bondavalli, Piccinini, Charaa. All.: Lorenzo Barozzi

Arbitro: Iotti (Baldanza e De Carluccio) Reti: Pellesi (B) aut. al 10’pt, Macrì (B) al 25’pt, Caniparoli (V) all’11’st, Concina (B) al 20’st.

Note: spettatori 400 circa. Espulso Incerti (B) al 30’st per doppia ammonizione. Nei Giovanissimi successo per 1-0 del Baiso con gol di Bilal.

Un punto a testa e qualificazione matematica per il Villa Minozzo che vola meritatamente ai quarti di finale, anche se non è ancora detto se passerà come prima o come seconda. Il Baiso/Secchia, invece, resta vivo e si giocherà molto nel recupero di mercoledì, quando ospiterà il Felina per quello che sembra un vero e proprio spareggio per le ultime speranze. Un pari che ci sta quello di ieri, con una gara molto più equilibrata di quella vista a Baiso, quando i canarini uscirono sconfitti per 4-2 con un giusto successo del Villa. Anche ieri nel conto totale delle occasioni un po’ meglio il Villa, rivelazione di questo Montagna, ma merita menzione il miglioramento del Baiso/Secchia che con solo quattro esterni (scelta presa ormai da diverse edizioni) ha giocato una partita positiva. La contesa si è sbloccata con uno sfortunato intervento di Pellesi, portiere del Baiso, che ha toccato la palla verso la propria rete dopo un cross. Immediato il pareggio degli ospiti: chirurgico tiro dal limite di Macrì su servizio di Daniele Barozzi, ieri in versione assistman. Gli altri due gol sono arrivati nella ripresa: prima passa avanti di nuovo il Villa col solito imprendibile Caniparoli, dopo un’azione personale, e poi nuovo pari baisano con un colpo di testa di Concina (cross ancora di Barozzi). Nella ripresa, però, meritano menzione diverse occasioni sprecate: Barozzi sbaglia tutto sul 2-2, tirando alto da pochi metri. Poi è super Pagani su un tiro da lontano, e nel finale si mangia le mani il Villa che, con l’uomo in più, ha sprecato due grandi occasioni con Ferrara, che è stato impreciso sulla ribattuta del portiere ospite, e Caniparoli, che ha quasi imitato il compagno di squadra. Non è finito nel tabellino l’esperto classe 1986 Ferrario, puntero trascinatore fino ad ora del Villa Minozzo, ma ha fatto anche stavolta una prova di grande sacrificio.