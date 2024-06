Il fronte gialloblu. Fermana, torna l’ottimismo?. Incontro con i possibili acquirenti

In casa Fermana torna una parvenza di ottimismo. Dopo il termine delle elezioni a Recanati, nelle quali Gianfilippo Simoni era coinvolto, il figlio del presidente Umberto è tornato a parlare ribadendo ciò che si dice da mesi: la priorità è l’iscrizione della Fermana in Serie D. Aggiungendo però che in questa settimana si terrà un incontro importante, senza svelare però con chi. Il colloquio in questione ha come oggetto principale l’acquisizione del club. Infatti, dall’altra parte del tavolo ci sarebbero alcuni imprenditori che hanno mostrato interesse verso l’acquisto della Fermana. Vogliono analizzare bene la situazione dei gialloblù, ma si passerebbe agli atti formali solo nel caso in cui la squadra sarà regolarmente iscritta in Serie D. Quindi l’eventuale accordo arriverebbe sicuramente dopo il 12 luglio, l’ultimo giorno utile per presentare la domanda d’iscrizione al massimo campionato dilettantistico, se tutto dovesse andare per il verso giusto. Per far si che ciò accada, bisogna pagare gli stipendi arretrati della scorsa stagione: come detto nelle scorse settimane, bisogna assolutamente pagare entro la data d’iscrizione le mensilità di marzo, aprile e maggio dei contratti federali. Per quello di giugno ci sarà tempo fino alla fine di agosto. Si parlava di un pagamento in anticipo, che doveva arrivare già nella seconda settimana di maggio, ma tutte le difficoltà del caso hanno fatto slittare i tempi anche qui. Quell’ultimo mese rimanente sarà un arretrato che sarà sul tavolo delle trattative con coloro interessati ad acquisire al club, insieme a un altro ben più grosso, ovvero la ristrutturazione del debito da due milioni e mezzo di euro. I tempi non permettono altro che pensarci dopo l’iscrizione in Serie D, che oggi è l’impegno più urgente. Rimane in stallo la situazione con Agenzia delle Entrate e Inps, e con ogni probabilità non si sbloccherà prima del 12 luglio. Fino a poche settimane fa, stando a quanto trapelava da Viale Trento, sembrava tutto fatto per una chiusura ufficiosa sui 700mila euro, salvo poi il comunicato dell’Inps che ha smentito il tutto. Intanto gli ex giocatori della Fermana iniziano a trovare le sistemazioni per la prossima stagione. Tra i primi c’è Pietro Santi, rimasto svincolato dopo la retrocessione come tutti i suoi compagni di squadra. Il Picerno ha ufficializzato il suo arrivo e si è unito alla squadra. Santi era arrivato nella scorsa estate alla corte dell’allora allenatore dei gialloblù Bruniera. 22 presenze per lui in stagione in tutte le competizioni e un gol nella gara d’andata contro la Juventus Next Gen. Santi era stato protagonista di una prima parte di stagione pessima, salvo poi riprendersi bene. Dopo l’addio di Gasbarro a fine dicembre, è diventato una pedina importante della difesa sia con Protti che con Mosconi. L’ennesimo under valorizzato che i gialloblù perdono a zero.

Filippo Rocchi