Il futuro dei rossoblu. Samb, prove di accordo tra Massi e Luca Faccioli

Prove di accordo tra Vittorio Massi e Luca Faccioli. Se ne parla da settimane e l’incontro ieri a Milano ha messo le basi per un possibile accordo per una grande Samb. Ora ci sarà la classica pausa di riflessione con Massi e Faccioli che si risentiranno la prossima settimana. Insomma se sono rose fioriranno con il dirigente Infront che potrebbe tornare in rossoblù. Domani, intanto è previsto un summit tra il massimo dirigente rossoblù e il diesse Stefano De Angelis per fare il punto della situazione. In casa Samb, infatti, si sta già pensando alle riconferme. Ancora non arrivano notizie ufficiali ma Palladini ha già le idee chiare. L’obiettivo è quello di non smembrare un organico che ha buone potenzialità e che le ha dimostrate nel corso della stagione appena terminata nonostante il quarto posto finale ed i playoff persi con L’Aquila a causa del peggior piazzamento in classific. Non bisogna però dimenticare che diversi rossoblù sono appetiti da formazioni di Serie D. E’ il caso di Tomassini su cui c’è il forte pressing del Foligno neo promosso e di Battista sulle cui tracce c’è la Civitanovese. In predicato di restare in rossoblù ci sono anche gli attaccanti Martiniello e Senigagliesi, i centrocampisti Barberini e Paolini ed anche capitan Sirri. Per quanto riguarda i giovani ecco Chiatante, ma qualche chance le ha anche Cardoni. Zoboletti piace al Pineto, mentre Pagliari è corteggiato da alcuni club di C. Potrebbe tornare anche Marco Orfano promosso in Serie C con il Team Altamura. Obiettivo di Palladini è anche quello di provare a tenere Leonardo Pezzola. L’ex centrale della Primavera dell’Empoli ha diversi estimatori tra i professionisti con in testa Latina e Real Cerignola. Su Pezzola c’è anche l’Ancona con il difensore che non ha ancora chiuso la porta alla Samb. Radio mercato mormora di un possibile interessamento della Samb per il centravanti della Roma City Luca Di Renzo capocannoniere del girone F. Infine continua il pressing della Samb per un ritorno in rossoblù di Stefano Visi come preparatore dei portieri. L’ex capitano rossoblù è ancora impegnato nei play off che valgono la Serie D con il Giulianova. In subordine c’è anche la candidatura di Giancarlo Beni che ha lavorato con Palladini nei tre anni a Porto Sant’Elpidio.

Benedetto Marinangeli