Il futuro della Civitanovese. Cicchi: "Ho le idee chiare"

"Felice di continuare l’avventura con la Civitanovese, per la serie D servirà un organico all’altezza della situazione. Gli acquisti? Ho in mente qualche giocatore, vedremo". Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese fresco di conferma da parte del patron Mauro Profili, fa il punto della situazione in vista della prossima stagione, con i rossoblù neopromossi nel campionato di Serie D. "Spero – promette Cicchi – di ripagare la fiducia che mi è stata accordata dal presidente, lavorare con lui è un vero piacere. Adesso dobbiamo metterci a lavoro per allestire una rosa degna della sfida a cui siamo chiamati. Profili, giustamente, vuole rimanere con i piedi ben piantati a terra e ha chiesto una salvezza tranquilla. Adesso manca l’ultimo tassello, la conferma di Sante Alfonsi. Non aspetto altro che l’ufficialità".

Come già annunciato dallo stesso Profili in varie occasioni, l’intenzione è quella di confermare diversi giocatori protagonisti della passata stagione. "La priorità – spiega il direttore generale – va a loro, perché ci hanno portato alla vittoria del campionato e questo dobbiamo riconoscerlo. Ciò detto, il concetto espresso dal presidente Profili è giusto: il club non è una vacca da mungere, quindi non bisogna esagerare con le richieste". D’altronde, la serie D non sarà certo una passeggiata. La compagine rivierasca, se dovesse essere inserita nel girone F, dovrà vedersela con formazioni importanti come Teramo, Sambenedettese, Fermana, Recanatese e Chieti. "Ora – chiarisce l’esperto dirigente – molti fanno la corsa per venire a Civitanova, perché sanno che qui si sta bene e c’è l’ambiente ideale per fare calcio. Ho già in mente qualche nome, ma sono abituato a concordare tutto con presidente e allenatore".