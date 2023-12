Il gesto nobile. Dal Fantacalcio di sezione l’aiuto a ‘Sesto Senso’

E’ stato grazie al Fantacalcio sezionale che gli arbitri di Siena hanno potuto dare un sostegno all’Associazione Sesto Senso, quella prescelta quest’anno. "E’ bello dare la possibilità ai nostri associati di fare qualcosa per chi veramente fa associazionismo – ha sottolineato il presidente Fausto Rugini –, in maniera intensa e oscura. Meno visibile rispetto a chi come noi opera in ambito sportivo. Il nostro contributo al Sesto Senso, è un valore aggiunto che ci dà, in un gioco di parole, il senso di quello che per noi deve essere l’attività". A ricevere l’assegno, il consigliere dell’Associazione Valter Grella. "Non possiamo che ringraziarvi per quello che avete fatto – le sue parole –. L’Associazione permette ai nostri figli di portare avanti un percorso per diventare autonomi, per imparare a come stare insieme agli altri e vivere, anche quando un domani noi non ci saremo più. Mio figlio si chiama Alessandro e siamo contenti di averlo: può sembrare paradossale, perché la diversità non è spesso compresa, e non neghiamo i sacrifici, ma il suo modo di vivere con semplicità è per noi un insegnamento. Alessandro ha un cuore puro, affronta la realtà senza filtri, è felice di quello che ha, ama la vita. Grazie ancora a tutti".