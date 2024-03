Il gesto nobile. Delegazione dei Siena in visita alla Scotte. Uova di cioccolata ai 60 piccoli pazienti

Il Siena e l’Azienda ospedaliero-universitaria senese nuovamente unite per rendere speciale la Pasqua dei bambini ricoverati nei reparti del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Una delegazione bianconera composta da giocatori e dirigenti e una rappresentanza di tifosi della Curva Guasparri, sono andate a trovare i 60 piccoli pazienti ricoverati distribuendo loro le uova di Pasqua bianconere. "Con questa iniziativa – spiega la Robur –, la società ha desiderato aiutare i piccoli pazienti ad affrontare con maggiore serenita` il ricovero in ospedale in questo periodo di festa, portando allegria e positività nell’ambiente sanitario. Si ringrazia lo staff dell’Aou senese, la tipografia San Giovanni e i tifosi della Curva per la disponibilita` dimostrata, rendendo possibile questa importante iniziativa".