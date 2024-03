IL GIRONE. Pescara nel mirino di Settembrini & C.

Anche il 32° turno del girone B di serie C è andato in archivio. Risultati positivi per gli amaranto, che con la vittoria a Pineto si consolidano in zona playoff, anche perché Entella e Lucchese venerdì si erano divise la posta (0-0) restando fuori dalle prime dieci. L’Arezzo ora mette nel mirino il Pescara, un solo punto sopra, crollato sotto i colpi del Rimini (5-1) e che sabato prossimo ospita il Pontedera sesto vittorioso sabato con la Spal (2-1). In testa allunga di nuovo il Cesena (0-2 a Pesaro) sulla Torres seconda che pareggia ad Ancona (1-1). La Carrarese batte di misura (1-0) la Juventus NextGen e difende la terza piazza dal Perugia, corsaro a Gubbio (0-1) nel derby umbro. Segni di vita per l’Olbia che batte 4-1 la Recanatese, mentre la Fermana, prossima avversaria del Cavallino, non va oltre il pari in casa contro il Sestri Levante (1-1).