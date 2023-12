Il giudice sportivo dei dilettanti. Riccardo Coli (Collagna) squalificato per 5 gare: "Ha cercato di colpire l’arbitro»

Fissate per domenica 17 dicembre le due semifinali in gara unica della Coppa Emilia di Seconda categoria. Si affronteranno all’orario ufficiale delle 14.30 sul campo della prima nominata Cerredolese-Campeginese e Virtus Calerno-Barcaccia con in palio il pass della finalissima. Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza una gara a Minelli e a Volpini (Fabbrico).

In Promozione due giornate a Camillo (Campagnola). Un turno a Sekyere (Arcetana), Carlucci (Boretto), Camara (Campagnola), Malavolti (Riese) e Melloni (Vezzano). In Prima categoria una giornata a Grasselli e Grassi (Celtic Cavriago), Fisicaro e Magro (Povigliese), Catellani, Pagano e Panaro (Quattro Castella) e Zinani (Virtus Libertas).

In Seconda un turno a Benassi (Montecavolo), Bellesia (Novellara), Morani (Real Casina), De Panicis (Saxum United), Bucci e Filippini (Virtus Bagnolo).

Nel Memorial Presidenti di Terza categoria cinque gare al centrocampista Riccardo Coli (Collagna) perché "alla notifica dell’espulsione, per frase offensiva all’arbitro, reiterava le offese e proferiva frasi gravemente minacciose. Cercava poi di avvicinarsi all’arbitro e, chiudendo il pugno della mano destra, denotava il chiaro intento di colpirlo. A due metri di distanza dall’arbitro veniva bloccato da tre dei suoi compagni che gli impedivano quindi di portare a termine il gesto violento. Lo stesso giocatore cercava di divincolarsi sempre con l’intento di raggiungere l’arbitro e desisteva solo quando veniva portato fuori a forza dai suoi compagni".

Una gara a Galeotti e Le Rose (Cadelbosco), Tabacco (Fogliano), Pabla (Fosdondo), Melli (Invicta Gavasseto), Zaccone (Puianello) e Bertucci (Vetto).