Il giudice sportivo di serie c. Mano pesante sull’Olbia: quattro squalificati. Ancona, fermato Saco per una giornata

Mano pesante del giudice sportivo di Serie C sull’Olbia. Alla società sarda, penultima in classifica, sono stati squalificati per un turno Biancu, Mottolese, Montebugnoli e Nanni che salteranno così la sfida importantissima di sabato contro il fanalino di coda Fermana, le squadre sono distanziate di 2 punti. Ecco gli altri provvedimenti. Un turno di stop a Tonti e Sannipoli del Pineto, a Podda e a Pane del Sestri Levante, a Saco dell’Ancona, a Masetti e Risaliti dell’Arezzo, a Tunjov del Pescara. Inoltre è stata inflitta una multa di mille euro al Pescara "per il lancio di un fumogeno nel terreno di gioco; per l’indebita presenza, a fine partita, di un soggetto non identificato, nella pista di atletica il quale, mentre era in corso una contestazione della tifoseria al presidente del Pescara, ebbene questa persona si dirigeva verso la recinzione facendo gesti provocatori verso i tifosi determinando con tale condotta la reazione degli stessi che si avvicinavano alla vetrata e lanciavano una bottiglietta d’acqua nel recinto di gioco". All’Arezzo è stata inflitta una multa di 400 euro "per il lancio di cinque fumogeni nel proprio settore provocando la bruciatura di sei seggiolini".