Il giudice sportivo. Giovanni De Luca fermato per un turno

Il Montefano non potrà fare affidamento su Giovanni De Luca che sconterà la squalifica contro la Civitanovese, calcio d’inizio alle 14 al Tubaldi. I provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza. Un turno: Zira (Azzurra Colli), Paniconi (Monturano), Paccamiccio (Osimana), Dala Bona (Urbino), Giovanni De Luca (Montefano). Squalificato fino al 20 dicembre Roberto Vagnoni, allenatore del Montegiorgio "in quanto espulso – si legge nella motivazione – a fine gara rivolgeva espressioni irriguardose verso l’arbitro". Multata la Jesina di 200 euro "Perché – si legge nella motivazione – alcuni suoi sostenitori, a fine gara, hanno lanciato sassi e mattonelle all’indirizzo dei tifosi avversari" . Promozione. Un turno a Capiato (P. S. Elpidio), Pietropaolo (A. Centobuchi), Cervigni (A. Treia), Ciucci (Corridonia), Pietrucci (Monticelli), Prosperi e Wahi (P. Picena), Hihi (Rapagnano). Prima categoria. Squalifica per due gare: Cicconofri (V, Montecosaro). Una gara: Raffaeli e Cicchini (Pinturetta), Reucci (Vigor Montecosaro).