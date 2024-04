Il giudice sportivo: mano pesante per under 18. Aveva lasciato il campo per aggredire un genitore. Sei giornate di squalifica a calciatore dell’Usmate

Mano pesante del giudice sportivo su un giovane calciatore della Nuova Usmate, protagonista di un brutto episodio durante il match contro il Niguarda, valevole per il campionato regionale under 18 e di cui vi avevamo dato conto sul “Giorno poco più di una settimana fa. Durante il match, nella ripresa, il giocatore della squadra ospite aveva litigato con un genitore di uno dei ragazzi della formazione di casa e dopo essere uscito dal campo senza l’autorizzazione dell’arbitro avvicinandosi in modo minaccioso all’adulto (che in realtà pare lo avesse provocato anche con offese pesanti) aveva tentato di colpire gli avversari con un palo di plastica. Tutto questo emerge dalla ricostruzione fornita nell’ultimo comunicato ufficiale del CRL, con una sentenza durissima: 6 giornate di squalifica. "Al minuto 20 del 2º tempo un calciatore della società Nuova Usmate lasciava senza autorizzazione il terreno di giuoco e avvicinava uno spettatore riconducibile alla società Niguarda Calcio con atteggiamento minaccioso, tanto che veniva seguito da tre suoi compagni che cercavano di fermarlo, come peraltro anche tutti gli altri calciatori cercavano di intervenire e di bloccarlo, riuscendo a farlo rientrare sul terreno di giuoco - si legge nel comunicato -. Tuttavia il calciatore con un palo di plastica in mano cercava di colpire i calciatori avversari venendo fermato dai suoi compagni prima di riuscire a colpire qualcuno. Dopo circa 10 minuti intervenivano le forze dell’ordine ripristinando la normalità. Preso atto della rinuncia della società Nuova Usmate a proseguire la gara, l’arbitro ha disposto la definitiva sospensione della medesima".

A seguito dell’accaduto, il giudice sportivo ha deliberato l’omologazione del risultato di 4-1 per il Niguarda, più favorevole rispetto al 3-0 a tavolino che sarebbe stato altrimenti assegnato. La società ospite è stata pure multata di 100 euro ed è stata penalizzata di un punto in classifica, Il giocatore, oltre alla squalifica, per sei giornate. è stato allontanato dalla società brianzola.

Giulio Mola