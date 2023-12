Il giudice sportivo. Mano pesante sulla Civitanovese. Stop al presidente e a tre giocatori

Mano pesante del giudice sportivo su Civitanovese e Jesina per il campionato di Eccellenza che domenica scorsa si sono sfidate con i leoncelli che hanno vinto la gara. Il presidente rossoblù Mauro Profili è stato inibito fino 17 gennaio "per comportamento a fine gara gravemente irriguardoso – si legge nella motivazione – nei confronti dell’arbitro. Non era in distinta, veniva personalmente riconosciuto dall’arbitro".

Sono state inflitte due giornate di squalifica ad Andrea Testa (Civitanovese), Yassine Belkaid (Jesina) e Luka Sindic (Montefano). Dovranno saltare la prossima gara Salvatore Buonavoglia e Stefano Spagna (Civitanovese), Luca Giovannini ed Edoardo Nazzarelli (Jesina), Nicolas Francis Canavessio (Chiesanuova), Daniele Postacchini (Montefano).

Nel mirino del giudice sportivo sono finite tre società. La Jesina è stata multata di 250 euro "perché – si legge nella motivazione – ha permesso ad alcune persone non in distinta di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare l’arbitro. Inoltre, perché alcuni suoi sostenitori hanno lanciato un fumogeno all’interno del terreno di gioco". La Civitanovese è stata multata di 200 euro "in quanto – si legge nella motivazione – alcuni sostenitori hanno lanciato durante la partita alcune bottiglie d’acqua con l’intento di colpire i calciatori avversari". Infine è stata multato di 100 euro il Montefano "perché – si legge nella motivazione – alcuni suoi sostenitori alla fine del primo tempo hanno rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente irriguardose".

È stato squalificato fino al 9 gennaio per proteste Nico Mariani, allenatore del Montefano, che era stato espulso durante il match contro l’Urbania.