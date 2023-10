Il giudice sportivo. Mano pesantissima. Gianneschi fermato per sette giornate

Ha usato la mano non pesante, ma pesantissima, il giudice sportivo, questa settimana. Alessio Gianneschi del Mazzola si è preso sette giornate di squalifica, il capitano della Colligiana Pietro Manganelli – che al momento dell’espulsione era già uscito dal campo per infortunio cedendo la fascia a un compagno – quattro. Le due società faranno ricorso, considerando estremamente sproporzionata la sanzione inflitta ai loro tesserati, rispetto a ciò che si è visto in campo. Se Gianneschi dovesse scontare per intero la squalifica rientrerebbe addirittura il 3 dicembre, per la sfida dei biancocelesti contro la Nuova Foiano. Manganelli il 15 novembre per il turno infrasettimanale con la Fortis Juventus (la gara dopo quella con il Siena). Ma la speranza è ovviamente che i ricorsi possano diminuire le pesanti sanzioni. L’Asta, domani, dovrà invece rinunciare a Niccolò Anselmi e Lorenzo Mazza, entrambi espulsi domenica scorsa nella partita giocata contro il Siena (per i due arancioblu una giornata di squalifica). Per quanto riguarda la Robur non ci sarà a Pontassieve Hagbe Hagbe che il giudice sportivo ha stoppato per tre turni (per adesso ne ha scontato uno), dopo l’espulsione rimediata a Terranuova Bracciolini.