Il giudice sportivo. Multa di 1000 euro per dannaggiamenti allo stadio Buitoni

Il Comitato regionale ha reso note le decisioni del giudice sportivo riguardanti l’ultimo turno di campionato. Il Siena ha preso 1000 euro di multa per ‘danneggiamenti alla recinzione dell’impianto sportivo della società ospitante. Per lancio di carte involucro verso il secondo assistente che veniva raggiunto senza alcuna conseguenza. Recidiva. Per lancio di fumogeni sul terreno di gioco. Il tutto senza conseguenze’. Non ci saranno, alla ripresa del campionato, per la partita casalinga con l’Audax Rufina, bianconeri squalificati. I diffidati sono rimasti Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo. Nell’Audax, invece, due defezioni: dovranno scontare una giornata di squalifica Galantini e Valoriani. Con le ammonizioni rimediate nell’ultima giornata dovranno fermarsi anche Burato del Mazzola e De Vitis della Colligiana. Con l’ultimo cartellino giallo Bucaletti della Sinalunghese è entrato in diffida.