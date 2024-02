Il giudice sportivo. Partita sospesa. Il Chianciano vince a tavolino

Il Chianciano vince per 3-0 a tavolino la partita interna con la Montanina di domenica scorsa del campionato di terza categoria, sospesa all’8’ (sullo 0-0) per una violenta testata tra il portiere ed un difensore, entrambi della Montanina: questa la decisione del Giudice sportivo. La Montanina, penalizzata anche di un punto in classifica, dopo l’intervento di due ambulanze, ha abbandonato il terreno di gioco. Al di là del singolo episodio, nell’ultimo mese, tra prima e terza categoria, sono state ben tre le gare sospese prima del 90’ in cui erano impegnate squadre senesi: una spinta di un giocatore all’arbitro finito in terra, un clima estremamente ostile poi sfociato in un parapiglia in tribuna ed ora il drammatico scontro di testa tra i due giocatori che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. In tutti e tre i casi, polemiche a non finire. Qualcuno avrà più ragione, qualcun altro avrà più torto: nessun dubbio che sia così. Tuttavia è il clima di tensione che emerge anche nel mondo del calcio dilettantistico che fa riflettere. Lo sappiamo, è un ambiente carico di passione e proprio la passione è la vera ricchezza di questi campionati. Ma un invito alla calma, è il meno che si possa fare…

Giuseppe Stefanachi