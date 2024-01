Il giudice sportivo. Squalificati Sabbatani,. Gadda e Campagna

Tre giornate di squalifica a Sabbatani "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto". Una giornata a testa per mister Gadda, espulso nell’intervallo "per proteste nei confronti dell’arbitro", e per Campagna (espulso per doppia ammonizione, la seconda delle quali per simulazione). Sono queste le pesanti sanzioni disciplinari comminate dal giudice sportivo nei confronti del Ravenna, che ha dunque pagato a caro prezzo il proprio nervosismo, ma anche la giornata poco felice dell’arbitro Scarpati di Formia. Il ko contro il Fanfulla (3 turni anche all’esterno Odalo, che aveva battibeccato con Sabbatani) è in archivio, ma il team giallorosso pagherà le conseguenze soprattutto domenica, nella trasferta di Bologna, contro il Corticella, a propria volta salito al 3° posto, a -4 dalla capolista.