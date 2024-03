Il giudice sportivo. Voria squalificato fino al 5 maggio. Lollo è diffidato

Il Comitato regionale Toscana ha reso note le sanzioni disciplinari relative all’ultimo turno di campionato. Il vice allenatore bianconero Gill Voria dovrà rimanere fermo fino al prossimo 5 maggio: secondo le motivazioni ufficiali ‘Colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e provocandogli conseguenze’. A fare il braccio destro di Magrini, qualora ce ne fosse necessità, dovrebbe quindi essere l’allenatore dei portieri bianconero, Giovanni Pascolini. Non ci saranno, domenica ad Anghiari, tra le fila della Robur, giocatori squalificati, ma con l’ammonizione rimediata durante Siena-Signa, Lorenzo Lollo è entrato in diffida: il centrocampista raggiunge nell’elenco dei bianconeri a rischio Galligani, Ricciardo, capitan Bianchi e Bertelli. Al prossimo giallo scatterà lo stop forzato. La giustizia sportiva ha colpito anche il Signa: Bezzini, per "aver offeso il direttore di gara" si è preso quattro giornate di squalifica (è stato espulso dopo il pareggio del Siena al ‘95). Lorenzo Tempesti, diffidato e ammonito, dovrà guardarsi la prossima gara dalla tribuna.