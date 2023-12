Il Giusti torna sul trono. Travolto il fanalino di coda

Nuovo cambio al vertice nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Al comando torna il Giusti Stefano Comeana, che sale solitario a 20 punti in testa al gruppo dopo il successo per 3-0 ottenuto contro il fanalino Avis Verag Prato Est, ancora fermo in fondo alla classifica a secco di punti. I Kickers Narnali, infatti, non vanno oltre l’1-1 contro il Signa 2007 (quinto in graduatoria a quota 14 punti) e perdono dunque il primato, dovendo accontentarsi della seconda posizione in solitaria a quota 19. Al terzo posto con 18 punti resta il Tavola, che impatta sul 2-2 in casa del Prato Asd (anch’esso in quinta piazza con 14 punti). Segue a ruota il S. Ippolito, che perde una buona opportunità per avvicinarsi al podio non andando oltre il pareggio (1-1) sul campo del Prato City, penultimo in classifica a quota 2, e resta provvisoria medaglia di legno con 16 punti. A quota 12 a metà del tabellone il Phoenix, a riposo in questo turno. La giornata contraddistinta dai pareggi prosegue con l’1-1 fra Bellini Giacomo Bacchereto (9 punti) e Vergaio 2003 (5 punti), ma nei bassifondi ad avvantaggiarsi in realtà è il S. Andrea, grazie al successo per 1-0 ottenuto nello scontro diretto con il Real Chiesanuova (5 punti) e agli 8 punti raggiunti. In classifica marcatori al comando per il momento restano La Rosa e Sciannamè, dei Kickers Narnali, entrambi autori di 5 reti. Insegue in seconda posizione Pierozzi del Tavola, con 4 centri. A quota 3 realizzazioni troviamo invece Acciaioli e Mannucci del Phoenix, Bozzoni del Tavola, Carli del Prato Asd e Mancini del Signa 2007. Le sfide del prossimo turno: Tavola-Giusti Stefano Comeana, S. Ippolito-Bellini Giacomo Bacchereto, Vergaio-Signa 2007, Kickers Narnali-Phoenix, Real Chiesanuova-Prato Asd, Avis Verag Prato Est-Prato City.

L. M.