Il gran salto di Bergamini fa felice il Gabicce

Lotta aperta sia in alto che in coda nel campionato di Promozione che ha consumato il suo diciannovesimo turno. Spodestati i Portuali Dorici (sconfitti dalla Fermignanese) sono saliti sul podio più alto i ragazzi del Fabriano Cerreto (17 risultati utili consecutivi) che hanno superato gli avversari dell’Osimo Stazione. hanno vinto Fermignanese, S.Orso e Gabicce Gradara, pari per Villa San Martino e Pergolese, a mani vuote Vismara, Valfoglia e Atletico Mondolfo Marotta. Dalla prima in graduatoria a scendere nell’arco di 9 punti ci sono 7 squadre. Dall’ultima (il Vismara) a salire nella forbice di 6 punti ci sono 6 compagini.

Il personaggio. Il ritorno alla vittoria del Gabicce Gradara (mancava dal 9 dicembre) porta la firma di Tomas Bergamini, 2007, trequartista, cresciuto nel settore giovanile, balzato in prima squadra dalla Juniores (nove reti, in lizza per il titolo di capocannoniere). Sabato ha debuttato dal primo minuto dopo alcuni spezzoni per sostituire in una delle due caselle under l’infortunato mediano Elia Morini, titolare da due stagioni e punto di forza della Rappresentativa Regionale al Torneo delle Regioni, e lo squalificato Nicolò Semprini (difensore), nazionale sammarinese Under 18, entrambi 2006. Un settore giovanile importante quello del Gabicce Gradara che ha nella rosa della prima squadra i classe 2006: Niccolò Finotti (attaccante), Filippo Magi (centrocampista), Lucio Fuzzi (esterno) e i portieri Riccardo Francolini (2005) e Gabriel Nobile (2006). Ritornando a Bergamini un esordio vincente il suo. "Costantini – racconta – su un rilancio di Domini è andato via sulla corsia sinistra ed ha messo la palla in mezzo, all’altezza del primo palo. Ho controllato di destro e girata di sinistro, che non è il mio piede preferito. È andata bene, sono molto contento. È un gol che dedico ai miei genitori e a mio fratello Devis. Mi seguono in ogni partita in casa e in trasferta. Un pensiero anche per tutti i mister che mi hanno allenato con passione in questi anni nel settore giovanile".

I commenti. Il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini: "Vittoria importante a Vismara che ci consente di rimanere nella parte alta della classifica. Dopo un primo tempo iniziato in maniera troppo blanda e che ci ha visto sotto di un gol, abbiamo sfoderato un secondo tempo di qualità e quantità condito da tre gol di ottima fattura". La sconfitta del Valfoglia ci viene commentata dal dg Andrea Rossi: "A Marina non abbiamo raccolto nessun punto. Non abbiamo fatto una buona gara soprattutto nel 1° tempo che abbiamo chiuso sotto per 1 a 0 ma dove la squadra di casa poteva andare al riposo lungo sul doppio vantaggio meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo avuto un altro approccio, anche per un lieve calo del Marina. Abbiamo pareggiato ma poi non siamo stati bravi a gestire una partita che poteva regalarci un risultato positivo. Nel finale il Marina è stato più ordinato e ha trovato il gol partita su una grossa disattenzione nostra, vincendo con merito". Luca Bocci diesse del Villa San Martino che ha raccolto un punto contro il Barbara Monserra commenta: "Partita giocata bene da entrambe le squadre con le loro caratteristiche. Ci rimane un po’ l’amaro in bocca per le occasioni sciupate, su tutte il rigore, ma anche per due o tre situazioni dopo il vantaggio dove potevamo chiudere la partita, peccato ma davanti avevamo una signora squadra". Il diesse della Fermignanese Silvio Cerpolini archivia il bel successo contro i Portuali Dorica e guarda avanti. "Sabato ad Osimo sarà una partita molto difficile, al di là del grande valore dell’avversario, giocheremo contro un Osimo Stazione agguerrito e che proverà con tutte le armi che avrà a disposizione a vincere fra le mura amiche, vittoria che gli manca dal 28 ottobre contro il Marina. I miei uomini arrivano a questa partita con la piena consapevolezza dei valori del nostro gruppo, ma con il dovere di dare continuità alla nostra solidità difensiva e compattezza di gruppo, che crediamo sia l’arma giusta per raggiungere i nostri obbiettivi".

La squadra della settimana. 1)Fiorelli (Fermignanese), 2)Liera (Vismara), 3)Maiorano (Marina), 4)Bergamini (Gabicce Gradara), 5)Savini (Portuali Dorica), 6)Morganti (Atletico Mondolfo Marotta), 7)Carbonari (Pergolese), 8)Tartaglia F. (Villa San Martino), 9)Donati (S.Orso), 10) Testoni (Marina), 11)Cirulli (Valfoglia). All. Tiranti (Fabriano Cerreto).

Amedeo Pisciolini