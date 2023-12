Il Granamica di Marchini ospita il Russi. Anzolavino a Casumaro

Si apre con due anticipi il weekend. Nel girone B di Eccellenza, il Granamica ospiterà il Russi mentre nel girone C di Promozione l’Anzolavino farà visita al Casumaro (ore 15). Dopo essere stato a lungo in testa, il team di Davide Marchini è stato scavalcato dal Sasso Marconi. Nonostante un momento di appannamento, la formazione di Minerbio è tornata alla vittoria (vetta a un punto). La complicata sfida contro il Russi sarà determinante per continuare a sognare. Importante il match dell’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi che, terzultimo a quota 11, cercherà di uscire indenne dalla trasferta di Casumaro per alimentare l’idea salvezza.