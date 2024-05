Il Granamica sogna ancora. C’è Prato in semifinale

Non ha alcuna intenzione di fermarsi il Granamica che, oggi pomeriggio, darà ufficialmente il via alla fase nazionale degli spareggi tra seconde classificate di Eccellenza. Alle 16, al campo di Granarolo, la band di Davide Marchini disputerà la gara di andata della semifinale contro i toscani dello Zenith Prato, formazione che ha chiuso al secondo posto il girone A della Toscana. Il ritorno è fissato per domenica prossima. Chi si aggiudicherà questa doppia sfida accederà alla finale contro la vincente della semifinale tra Castelfidardo e Unipomezia. Solo chi vincerà la finale avrà la certezza di disputare il prossimo campionato di D mentre per le perdenti sarà creata un’apposita graduatoria a cui si attingerà solamente in caso di ulteriori posti liberi. Ma, al di là di come si concluderà questa magnifica esperienza, la stagione del Granamica resta in tutti i modi da incorniciare. Nonostante fosse di gran lunga la squadra più giovane del girone B di Eccellenza (dato confermato dalla graduatoria stilata dal comitato regionale della Figc), la band di Davide Marchini si è infatti resa protagonista di una cavalcata praticamente perfetta.

A lungo in testa alla classifica, il team di Granarolo è stato scavalcato nel finale dal più quotato Sasso Marconi, che ha vinto meritatamente il campionato proprio nell’anno del Centenario ed ha avuto così accesso alla serie D. Ma tornando al Granamica, dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto, Melli e compagni sono riusciti a ripetersi aggiudicandosi con un roboante 4-0 la finale playoff di girone contro i romagnoli del Pietracuta. A questo punto, per rendere tutto ancora più magico, mancherebbe solo la ciliegina sulla torta, anche se, qualità degli avversari alla mano, il cammino appare tutt’altro che semplice. L’altra emiliano-romagnola ancora in corsa negli spareggi è il Terre di Castelli, seconda e vincitrice dei playoff del girone A: il team modenese nato in estate dalla fusione tra Castelvetro e Vignolese se la vedrà oggi con il Giulianova.